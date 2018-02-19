Кремль приказал наемникам «Вагнера» отбыть в Сирию, – Царев

Беглый экс-парламентарий от Партии регионов Олег Царев, объявленный в розыск по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщил о том, что ликвидированные в Сирии наемники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», ранее воевавшие на стороне боевиков «Л/ДНР», отправились в зону конфликта на Ближнем Востоке по приказу. Об этом апологет несостоявшейся «Новороссии» написал на своем сайте, сокрушаясь по поводу гибели его «знакомых» наемников в сирийской провинции Дейр-эз-Зора.

«Я знаю, как ребята попали в Сирию. Я знаю, с каким невеселым настроением мои знакомые с Донбасса, после заключения Минских соглашений, летели в Сирию. Поверьте мне, летели они туда не за „длинным рублем“. Они, возможно, не разбираются в большой политике, но они родину поехали защищать туда, где, им сказали, для страны нужнее… Именно благодаря таким, как они, страна пока не рассыпалась», — написал Царев.

При этом бывший «регионал» дал понять, какую именно страну защищали в Сирии наемники «Вагнера», добавив, что «против России сейчас идет война по всем фронтам».

«Солдат не должен обсуждать приказы, — объяснил беглый „регионал“ Царев. - Поступил приказ — в Сирию, они поехали в Сирию. Именно поэтому они — солдаты, а не наемники. Именно потому, что поехали по приказу, а не за деньги».

Напомним, в октябре 2017 года в Службе безопасности Украины заявили о том, что была установлена причастность наемников «Вагнера» к катастрофе в июне 2014 года Ил-76 под Луганском, а также подтвержден факт участия боевиков данного вооруженного формирования в боях в луганском аэропорту и Дебальцево.

Ранее сообщалось, что в результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии погибли, по разным данным, от 200 до 600 наемников связанной с Кремлем ЧВК «Вагнер», которые приняли участие в вылазке на стороне сил президента Сирии Башара Асада.



