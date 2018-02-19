В день самоубийства прыгнувшей с моста Патона студентке в деканате сообщили об отчислении из университета

Первый проректор Национального медицинского университета имени Богомольца Ярослав Цехмистер рассказал «ФАКТАМ» о последнем дне жизни Мукаддас Насырлаевой и прокомментировал прозвучавшие в СМИ обвинения в адрес руководства вуза.

- Студентка, о которой идет речь, приехала в Украину 19 сентября 2017 года, — рассказал «ФАКТАМ» первый проректор Национального медицинского университета имени Богомольца Ярослав Цехмистер. — У нее была виза на 90 дней, до 17 декабря. В этот период Мукаддас, как гражданка другой страны, должна была подать документы на оформление посвидки на временное проживание. Законодательством четко определенно, какие для этого нужны документы. Мукаддас это знала. К тому же, в нашем университете учатся две ее сестры, с одной из которых она жила. Мукаддас была неформальной старостой группы и многим студентам помогала оформлять эти посвидки. Она прекрасно говорила по-русски, хорошо училась. До 17 декабря она должна была оформить документы. Но в деканат почему-то не обращалась.

Когда 18 января Мукаддас появилась в деканате, ей сказали, что ее виза просрочена на месяц, а это грубое нарушение миграционного законодательства. Ей объяснили: нужно покинуть страну, въехать в Туркменистан, обратиться в Посольство Украины в Туркменистане и оформить новую визу, чтобы вернуться. Она все это услышала. И исчезла до 30 января.

С ней был контакт через студентов, она ходила на занятия. Но говорила, что не собирается возвращаться домой. Говорила, что будет решать проблему через Посольство Туркменистана в Украине. Она туда обращалась, но ни от посольства, ни от консульства в администрацию вуза никаких обращений не поступало. Информация о том, что у девушки якобы требовали в деканате деньги за какую-то справку, неправдивая. Последний раз Мукаддас пришла в деканат 30 января после занятий.

— После разговора с заместительницей декана по работе с иностранными студентами Татьяной Тимохиной девушка покончила с собой. Как прошел и чем закончился их разговор?

- Тимохина сообщила девушке, что есть приказ о ее отчислении за нарушение миграционного законодательства. Сказала, что приказ подписан, и Мукаддас отчислена. История о том, что Тимохина якобы порвала какое-то заявление девушки, проверялась. Отец Мукаддас и представитель Посольства Туркменистана, с которыми я общался, также поднимали вопрос о неадекватном поведении замдекана. Но во время разговора Татьяны Тимохиной с Мукаддас в кабинете находились два иностранных студента и куратор. Они дали нашей комиссии письменное подтверждение, что разговор с девушкой проходил спокойно. Конечно, нельзя сказать, что Мукаддас обрадовалась известию об отчислении. Но она была спокойна. Выглядела хорошо: накрашены губы, прическа, была хорошо одета…

- Представитель родителей Мукаддас Ровшанбек Розметов рассказал, что у девушки с замдекана Тимохиной был еще один разговор — за неделю до трагедии. По его словам, в тот день Мукаддас просила Тимохину подписать заявление о содействии в решении вопроса с видом на жительство в Украине, но Тимохина порвала заявление и девушка ушла от нее в слезах. Возможно, эта встреча была, но замдекана не рассказала о ней руководству вуза?

- Это мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Могу сказать, что студенты относились к Мукаддас хорошо. Порядочная, хорошо училась, вовремя платила за обучение. Девушка из благополучной семьи, папа бизнесмен. Когда я спросил, почему дочь поступила в этот университет, он сказал: «Потому что здесь учатся ее сестры, и они очень довольны». То, что случилось страшно.

— Стало известно, что замдекана Тимохину отстранили от должности. Это было решение руководства вуза?

— Ее отстранили на время следствия, чтобы она не могла вмешиваться в досудебные действия.

— На Тимохину раньше не было жалоб?

— Нет. Проверка внутри университета продолжается. Мы будем всячески содействовать полиции.

О том, что замдекана Тимохина порвала заявление Мукаддас и довела девушку до слез, «ФАКТАМ» рассказал представитель родителей Мукаддас Насырлаевой Ровшанбек Розметов.

- Мукаддас нужно было подать в посольство Туркменистана завизированное деканом факультета заявление о содействии в решении вопроса с видом на жительство в Украине, — сообщил Ровшанбек Розметов. — Но заместитель декана по работе с иностранными студентами Татьяна Тимохина не хотела подписывать это заявление. Не исключено, что в деканате хотели вознаграждения… 30 января Мукаддас опять пошла к Тимохиной в надежде решить этот вопрос. После этого разговора Мукаддас бросилась с моста.

В прокуратуре Киева открыли уголовное производство по статье «Доведение до самоубийства». Тело Мукаддас Насырлаевой пока не найдено. О том, что девушка еще 30 января прыгнула с моста Патона, стало известно благодаря камерам видеонаблюдения. Сейчас тело девушки ищут водолазы.

После того, как в Национальном медуниверситете имени Богомольца сообщили, что замдекана по работе с иностранными студентами Татьяна Тимохина отстранена от должности, «ФАКТЫ» попытались связаться с ней лично. Но не получилось. В пресс-службе университета «ФАКТАМ» сообщили, что женщины нет на рабочем месте и в связи с тем, что ее уже отстранили, в ближайшее время она вряд ли появится.

Несколько часов назад возле Национального медуниверситета имени Богомольца прошла акция, посвященная погибшей студентке. Участники акции принесли под здание вуза свечи и фотографии Мукаддас Насырлаевой и обвинили руководство университета в коррупции.