В Украине создадут новую службу судебной охраны, - глава Высшего совета правосудия

Сейчас происходит создание новой службы судебной охраны. Об этом заявил глава Высшего совета правосудия (ВСП) Игорь Бенедисюк, выступая на брифинге после внеочередного заседания ведомства.

«Это будет фактически новый правоохранительный орган, потому что он имеет право применять оружие также. То есть в конце прошлого года Высшим советом правосудия было принято соответствующее положение о службе судебной охраны. Сейчас государственная судебная администрация занимается поиском кадрового состава, который должен это осуществлять», — сказал глава ВСП.

Бенедисюк добавил, что создать такую службу в масштабах всей страны в кратчайшие сроки невозможно. Он сказал, что ранее функцию охраны судов выполняло подразделение «Грифон».

«На переходный период законом возложены функции охраны судов на подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии. 1 декабря прошлого года было принято постановление Кабинета министров, которым было определено, какой суд каким подразделением будет охраняться», — сообщил чиновник.

Бенедисюк уверен, что так или иначе, суды будут охранять.

Ранее fakty.ua сообщали, что Высший совет правосудия созвал внеочередное заседание, после того как глава МВД Арсен Аваков предложил избавить Нацполицию и Нацгвардию от функций охраны судов и полностью переложить эту работу на специальную службу судебной охраны. В понедельник, 19 февраля, один из судов Киева остался без охраны.