"Украина не собирается согласовывать миротворцев с "ДНР" и "ЛНР", - Елисеев

Украина не будет ни вести диалог, ни согласовывать будущую миротворческую миссию ООН на Донбассе с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом в эфире Радио Свобода заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

«Для нас главное — обсудить этот вопрос с нашими ключевыми партнерами. Окончательное решение будет за Советом безопасности ООН и, прежде всего, постоянным членами Совета безопасности ООН, имеющими право вето. Конечно, мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит Россия. Ключевой вызов — получить согласие на развертывание такой миссии от Москвы», — отметил Елисеев.

По словам представителя администрации президента, миротворческую миссию стоило развернуть намного раньше. «Мы потеряли уже три года. Без такой операции обеспечить выполнение Минских договоренностей невозможно», — заявил он.

Напомним, по плану экс-генсека НАТО Андерса фог Расмуссена, международный контингент должен иметь достаточную численность — до 20 тысяч солдат, включая около 4−5 тысяч полицейских на границе России с Украиной, чтобы пресечь попытки потенциального вторжения.