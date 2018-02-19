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Верховная Рада

Представление о лишении неприкосновенности депутата Бакулина уже в парламенте

Инф. «ФАКТОВ»

19.02.2018 18:24 67

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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил от генерального прокурора представление, касающееся депутата, члена фракции «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина.

Генпрокурор просит Верховную Раду дать согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности. Если парламентария лишат неприкосновенности, следствие будет требовать для Бакулина задержания и ареста.

Документы переданы на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам регламента. Именно регламентному комитету предстоит решать, выносить ли вопрос на голосование в сессионный зал.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» генпрокурор пообещал добиться снятия депутатской неприкосновенности с Бакулина. Дело, которое расследует Генпрокуратура, касается так называемых «вышек Бойко», а Бакулин в этом деле фигурирует как бывший руководитель «Нафтогаза». По версии следствия, средства от завышения стоимости вышек шли в том числе на счета нефтегазовой компании Украины.

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