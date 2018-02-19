В администрации президента осудили погромы офиса "Россотрудничества"

В администрации президента Украины считают неприемлемыми немирные акции, такие как нападения радикальных организаций на офис «Россотрудничества» 17 февраля. Такое мнение в эфире радио «Свобода» высказал заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

«Я как дипломат хотел бы отметить, что акты вандализма, которые происходят на территории Украины, абсолютно неприемлемы. Мы должны вести себя достойно, мы демократическое, цивилизованное государство и не должны зеркально делать то, что делает государство-оккупант на территории Украины, или то, что делает Россия в отношении украинцев на российской территории», — заявил Елисеев.

«Такие акции не добавляют Украине позитивного имиджа за рубежом. Украина позиционирует себя как цивилизованное государство, где уважают права людей, а также права людей на мирные акции. Подчеркиваю, на мирные. А то, что происходит, не совсем мирное. Я надеюсь, что будут сделаны выводы нашими правоохранительными органами, и те, кто спровоцировали или были непосредственными участниками, должны понести соответствующее наказание», — добавил замглавы президентской администрации.

Напомним, 17 февраля представители организации С14 ворвались в здание «Россотрудничества» в Киеве на Подоле. Чтобы проникнуть в здание, была предварительно разрезана болгаркой ограда. В здании был сожжен российский флаг.

Фото Юрій Бондаренко/Facebook