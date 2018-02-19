Вузы, полиция и дом отдыха "Конча-Заспа": в "Киевэнерго" назвали должников за отопление

По состоянию на 1 февраля столичные бюджетные структуры задолжали «Киевэнерго» почти 278,3 млн гривен за тепло. Как отмечают в энергокомпании, наибольшие долги накопили учебные заведения и силовые структуры.

Среди вузов самая большая задолженность у Национального транспортного университета (4,2 млн грн), Киевского регионального высшего профессионального училища строительства (2,3 млн грн) и Киевского национального лингвистического университета (2,1 млн грн).

В список должников также попали Главное территориальное управление юстиции в Киеве (577 тыс. грн), ГУ МВД в Киеве (425 тыс. грн), Департамент патрульной полиции (273 тыс. грн).

Также среди крупнейших должников-бюджетников — дом отдыха Государственного управления делами «Конча-Заспа». Его задолженность на 1 февраля составляет 701,8 тыс. грн.

Напомним, ранее часть вузов столицы, включая Киевский национальный университет имени Шевченко, перевела студентов на дистанционную форму обучения на зимний период с целью экономии средств на оплату коммунальных услуг.