Азаров во время расстрелов на Майдане общался с Путиным, - прокурор ГПУ

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров во время расстрелов на Майдане встречался с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил начальник отдела департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской в эфире телеканала Эспрессо.

«18 февраля 2014 года Николай Азаров, уже не будучи премьер-министром Украины, летал в Россию, где встречался с президентом России Владимиром Путиным», — сказал он.

Алексей Донской также опроверг распространенное мнение, что президент Виктор Янукович бежал сразу в Россию. По его данным, Янукович сначала был вывезен в Краснодарский край России, а потом вернулся в Крым.

«Потом из Крыма он был вывезен в Россию», — сказал Донской, добавив, что это свидетельствует о том, что Кремль постоянно пересматривал сценарии, которые он хотел реализовать.

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