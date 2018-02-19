Киевское «Динамо» проиграло суд в Лозанне по "мариупольскому делу" (обновлено)

Киевское «Динамо» проиграло дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне о неявке на матч в Мариуполе.

В резолютивной части решения CAS, как сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий, указано, что в иске «Динамо» отказано полностью и оставлено в силе решение Апелляционного комитета ФФУ о техническом поражении «бело-синих».

Решение CAS 1. Апелляция ФК «Динамо» Киев, направленная в CAS 8 декабря 2017 года, на решение Аппеляционного комитета ФФУ от 14 ноября 2017 года, отклонена. 2. CAS подтверждает решение Апелляционного комитета ФФУ от 14 ноября 2017 года. 3. Все расходы на арбитраж, определенные CAS и о размере которых проинформированы стороны, должны быть разделены между сторонами в равных долях. 4. Каждая сторона самостоятельно оплачивает юридические расходы, вызванные рассмотрением данного дела. 5. Данное решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Таким образом, текущее положение команд в турнирной таблице УПЛ после решения CAS будет выглядеть следующим образом:

1. «Шахтер» — 45 очков (20 матчей);

2. «Динамо» — 42 (20);

3. «Ворскла» — 34 (20);

4. «Заря» — 30 (20);

5. «Мариуполь» — 29 (20);

6. «Верес» — 26 (20);

7. «Олимпик» — 25 (19);

8. «Александрия» — 19 (20);

9. «Зирка» — 18 (20);

10 «Черноморец» — 17 (20);

11. «Сталь» — 13 (20);

12. «Карпаты» — 13 (19).

Напомним, в августе 2017 года и молодежная, и главная команды «Динамо» не прибыли на игру против «Мариуполя». Клуб мотивировал это тем, что город находится рядом с зоной АТО и безопасность футболистам никто гарантировать не может.

В результате «Динамо» было засчитано техническое поражение. Однако Киевский клуб с таким решением не согласился и пожаловался в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.