Оккупанты оставили за решеткой крымского татарина Рамазанова
Оккупационный суд Симферополя еще на месяц продлил арест крымскому татарину Исмаилу Рамазанову, которого представители страны-агрессора обвиняют в разжигании ненависти.
«Симферопольский районный суд продлил арест Исмаилу Рамазанову до 18 марта. Рамазанов обвиняется в распространении через интернет-рацию Zello сведений, которые „разжигают рознь и ненависть“», — сообщил журналист Антон Наумлюк, отметив, что Рамазанов своей вины не признает.
Как сообщалось ранее, российские силовики пришли в дом родителей Исмаила Рамазанова в Новом Мире Симферопольского района рано утром 23 января. Его сразу же избили, а при обыске «нашли» патроны. После задержания, по заявлению Рамазанова, его неоднократно били, двое суток не давали есть и пить, не оказывали медицинской помощи. 24 января его арестовали на месяц. 2 февраля так называемый Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты Рамазанова на решение суда касательно меры пресечения.
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