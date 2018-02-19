В МВД отрицают снятие охраны с Шевченковского райсуда Киева

Приказов о снятии охраны с Шевченковского районного суда Киева никто не давал. На объекте была проведена ротация сотрудников Национальной гвардии. Об этом заявили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

«В течение дня была проведена замена гвардейцев на этом объекте в соответствии с планом организации дежурства», — отметили в ведомстве.

При этом указывается, что министр внутренних дел имеет основания оценивать решения органов госвласти, «которые демотивируют работников и подрывают авторитет правоохранительных органов» и будет и впредь защищать «законные интересы личного состава всех подразделений системы МВД».

«Высший совет правосудия абсолютно безосновательно заявил о давлении на судебную ветвь власти, вместо того, чтобы не допускать неправомерных процессуальных решений, которые фактически одобрили вооруженное нападение на полицейского», — заявили в департаменте.

В ведомстве отмечают, что структуры МВД и в дальнейшем будет обеспечивать охрану судов, «пока не будет принято другое законное решение и пока не будут реализованы в полном объеме нормы ст. 160 Закона Украины „О судоустройстве и статусе судей“».

Напомним, 19 февраля бойцы Национальной гвардии без объяснения причин сняли охрану с Шевченковского районного суда Киева, который принял решение отпустить на свободу гражданина, ранившего полицейского во время столкновений под зданием Соломенского суда 15 февраля.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Национальная гвардия больше не будет охранять этот суд.