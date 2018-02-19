В Москве зарезали популярного исполнителя шансона (видео)

В понедельник, 19 февраля, в московской квартире был найден мертвым популярный исполнитель шансона Петр Гара.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова, 19 февраля в квартире жилого дома на Северном бульваре обнаружено тело мужчины 1984 года рождения. «При визуальном осмотре обнаружены признаки насильственной смерти в виде пяти ножевых ранений», — сказала Иванова. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, проводятся меры к задержанию лица, причастного к убийству.

Настоящее имя певца Петр Петренко. Он родом из Краснодара. Ему было 33 года. В Москве появился не так давно. Выступал в различных клубах, обычно собирал полные залы. Ездил с концертами по России.

Газета «Московский комсомолец» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает, что Петр перестал выходить на связь 14 февраля, в День святого Валентина. В полицию об исчезновении певца заявили его друзья.

Труп Петренко лежал в ванне. Убийца залил его хлоркой. В квартире обнаружены следы борьбы. Разбит телевизор, сорван карниз. Подозревается сожитель Петра. Имя его пока не называется.