В Киеве по с 20 по 25 февраля будут работать продуктовые ярмарки (адреса)

На текущей неделе с 19 по 25 февраля в разных районах Киева пройдут традиционные ярмарки, где будут представлены многие группы товаров от агрохозяйств, фермеров и перерабатывающих предприятий.

20 февраля (вторник) ярмарки состоятся:

в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;

в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича);

в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском — на пересечении улиц О. Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94, улицах Ружинской, 16−18 (возле сквера), Бульварно-Кудрявской, 2−4, Багговутовской, 1.

21 февраля (среда) распродажи организованы:

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45−47;

в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Печерском — на улице Большая Васильковская (в границах улиц Тверской и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;

в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Тулузы, 10 (пересечение улицы Тулузы и бульвара Р. Роллана);

в Шевченковском — на пересечении улиц Телиги и Мельникова.

22 февраля (четверг) киевляне смогут приобрести продукты:

в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, улице Березняковской, 21−23;

в Печерском — на улице Московской, 2;

в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1.

23 февраля (пятница) торговля развернется по адресам:

в Голосеевском районе — на проспектах Голосеевском, 116, и Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в границах улиц Милютенко и Братиславской);

в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, и Алма-Атинской, 64−74;

в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, в переулке Виноградном, 4−6;

в Подольском — в переулке Полковом (между улицами Билецкой и Полковой);

в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, и Сельской, 16;

в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), переулке Ковальском (в пределах улиц Металлистов и Смоленской);

в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявска, 2−4, Рижской, 1, Древлянской, 16 и Ружинской, 16−18 (возле сквера), а также на пересечении улиц Гончара, 65а, и Б. Хмельницкого, 94.

24 февраля (суббота) сельхозярмарки запланированы:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10 и Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;

в Деснянском — на улицах Милославской (между улицей Закревского и проспектом Маяковского), Сабурова (в границах улицы Бальзака и проспекта Маяковского);

в Днепровском — на улице Бучмы, 2−10;

в Оболонском — на улице Калнишевского, 1−5;

в Печерском — на улице К. Билокур;

в Подольском — на проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Академика Киприанова, 2−28;

в Соломенском — на улице Стадионной (между улицами Митрополита Липковского и Богдановской);

в Шевченковском — на улице В. Василевской, 1−17.

25 февраля (воскресенье) сельхозраспродажи пройдут:

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Касьяна и Ломоносова);

в Дарницком — на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;

в Днепровском — на улице Стальского (между улицами Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице И. Кудри (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина);

в Соломенском — на улице Ф. Эрнста, 14а;

в Святошинском — на бульваре Академика Вернадского, 79;

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.