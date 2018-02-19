Миротворческая миссия на Донбассе может стать самой мощной в истории ООН – Елисеев

Если на оккупированных территориях Донбасса будет развернута миротворческая миссия Организации Объединенных Наций, то она будет одной из самых мощный в истории организации. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

По его словам, на сегодняшний день у мирового сообщества есть полная поддержка логики размещения миротворцев на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок границы.

«Эта тема была подробно обсуждена на Мюнхенской конференции, в ходе двусторонних встреч, следствием чего стали соответствующие заявления, в частности президента Финляндии, министра обороны Швеции и американской стороны. Также был представлен доклад вашингтонского института Хадсона, независимого института. Это первая попытка комплексного анализа возможных оптимальных опций развертывания миротворческой миссии ООН», — сказал чиновник в интервью «Радио Свобода».

Он сообщил, что украинская сторона предложила генсеку ООН рассмотреть возможность направления передовой технически оценочной миссии на Донбасс, чтобы оценить ситуацию на месте.

«Это должна быть многофункциональная комплексная операция, которая будет включать не только военный компонент, обеспечивающий безопасность, но и полицейский, возможно, даже гражданский. Мюнхен стал площадкой, на которой уже пошла предметная дискуссия по миротворческой операции ООН», — сказал Елисеев

При этом замглавы Администрации президента уточнил, что окончательное решение о направлении миротворцев будет принимать Совет безопасности ООН.

«Для этого требуется определенное время. Это должна быть одна из самых мощных миротворческих миссий в истории ООН. Все будет зависеть от политической воли ключевых партнеров. Рано или поздно ее надо разворачивать. Очень важно, что все всё больше понимают, что без такой операции обеспечить выполнение „минских договоренностей“ невозможно», — отметил Елисеев.

Как сообщалось ранее, по словам Елисеева, Украина не будет ни вести диалог, ни согласовывать будущую миротворческую миссию ООН на Донбассе с представителями террористических группировок «ДНР» и «ЛНР».