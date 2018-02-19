На свадьбе харьковского чиновника избили известную телеведущую (видео)
Скандал произошел на свадьбе главы Холодногорского района Харькова Максима Мусеева и ведущей программы Instabox на телеканале Music Box Евы Субботиной, которая прошла 18 февраля в Киеве.
Присутствующая на мероприятии телеведущая «Нового канала» Елена Филонова заявила о нападении. Так, она выложила в сеть видео, на котором рассказала, что к ней подошел мужчина и заявил, что она толкнула его спутницу.
«Я обратилась к девушке и спросила, правда ли это. Она сказала, что все в порядке и ее никто не толкал. Но мужчина начал вести себя неадекватно, нападать на меня и оскорблять», — рассказала Филонова.
Через несколько секунд на видео появился человек, который высказал претензии к телеведущей. Филонова обозвала этого человека ган**ном, за что и поплатилась. «Он же ненормальный», — кричала Филонова во время того, когда свидетели происшествия пытались ее успокоить.
После инцидента ведущая «Нового канала» написала заявление в полицию на своего обидчика.
Елена Филонова — телеведущая и журналистка «Нового канала» в программах «Страсти за ревизором» и «Абзац», дизайнер аксессуаров и владелица бренда одежды FILONOVA.
Как сообщалось ранее, в Киеве 15 января неизвестные в балаклавах жестоко избили семью адвоката.
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