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ДТП в Мексике

ДТП в Мексике: погибли пятеро подростков

Инф. «ФАКТОВ»

19.02.2018 23:18 150

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В Мексике пятеро подростков погибли в результате ДТП, устроенного 12-летним водителем. Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что ещё двое несовершеннолетних пострадали.

По данным издания, мальчик катал своих друзей на машине, но потерял управление из-за выехавшего на дорогу велосипедиста. Автомобиль врезался в дерево, после чего перевернулся.

Водитель получил травмы, но выжил.

Полиция устанавливает, был ли мальчик в состоянии алкогольного опьянения в момент происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате смертельного ДТП под Киевом погибли двое человек, а еще 12 были госпитализированы.

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