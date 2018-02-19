ДТП в Мексике: погибли пятеро подростков

В Мексике пятеро подростков погибли в результате ДТП, устроенного 12-летним водителем. Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что ещё двое несовершеннолетних пострадали.

По данным издания, мальчик катал своих друзей на машине, но потерял управление из-за выехавшего на дорогу велосипедиста. Автомобиль врезался в дерево, после чего перевернулся.

Водитель получил травмы, но выжил.

Полиция устанавливает, был ли мальчик в состоянии алкогольного опьянения в момент происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате смертельного ДТП под Киевом погибли двое человек, а еще 12 были госпитализированы.

