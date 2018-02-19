ДТП в Мексике: погибли пятеро подростков
В Мексике пятеро подростков погибли в результате ДТП, устроенного 12-летним водителем. Об этом сообщает El Pais.
Отмечается, что ещё двое несовершеннолетних пострадали.
По данным издания, мальчик катал своих друзей на машине, но потерял управление из-за выехавшего на дорогу велосипедиста. Автомобиль врезался в дерево, после чего перевернулся.
Водитель получил травмы, но выжил.
Полиция устанавливает, был ли мальчик в состоянии алкогольного опьянения в момент происшествия.
Ранее сообщалось, что в результате смертельного ДТП под Киевом погибли двое человек, а еще 12 были госпитализированы.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было? ”