В Мозамбике обрушилась гора мусора: погибли 17 человек
Не менее 17 человек погибли при обрушении горы мусора в столице Мозамбика городе Мапуту. Об этом пишет местное издание Jornal Noticias.
Инцидент произошел рано утром в понедельник, под грудами мусора оказались несколько жилых домов.
В поисково-спасательной операции участвуют сотрудники национальной службы общественной безопасности (SENSAP). Власти не исключают, что число жертв может возрасти.
Сообщается, что «мусорный» оползень был вызван ливнями, обрушившимися на Мапуту в воскресенье.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в новых многоэтажках в Украине не будет обязательных мусоропроводов.
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