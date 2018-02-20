В Мозамбике обрушилась гора мусора: погибли 17 человек

Не менее 17 человек погибли при обрушении горы мусора в столице Мозамбика городе Мапуту. Об этом пишет местное издание Jornal Noticias.

Инцидент произошел рано утром в понедельник, под грудами мусора оказались несколько жилых домов.

В поисково-спасательной операции участвуют сотрудники национальной службы общественной безопасности (SENSAP). Власти не исключают, что число жертв может возрасти.

Сообщается, что «мусорный» оползень был вызван ливнями, обрушившимися на Мапуту в воскресенье.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в новых многоэтажках в Украине не будет обязательных мусоропроводов.