Война в Сирии: от ударов войск Асада в пригороде Дамаска погибли более 70 мирных жителей

По меньшей мере 71 мирный житель погиб и еще более 300 получили ранения в понедельник, 19 февраля, в результате бомбардировки и артобстрелов района Восточная Гута неподалеку от сирийской столицы Дамаска. Об этом сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает DW.com.

«Мощные обстрелы направлялись преимущественно на жилые кварталы в Восточной Гуте», — заявил руководитель центра Рами Абдель Рахман.

Данные о многочисленных жертвах подтверждают местные врачи и активисты, последние заявляют о 68 погибших. По словам одного из них, Мазена аль-Шами, «ежеминутно 20−30 снарядов падают на жилые кварталы». Врач, который работает в этом районе, сообщил, что госпитали «переполнены ранеными», а запасы анестетиков и других важных лекарств исчерпываются.

«Самолеты наносят удары по всему, что движется, в жилых кварталах», — отметил врач. Он также добавил, что раненые умирают прямо на улицах из-за непрерывных обстрелов, направленных также по спасательным бригадам.

Тем временем сирийские государственные СМИ сообщают об обстрелах окраин Дамаска повстанцами из Восточной Гуты, в результате которых погиб ребенок, а восемь мирных жителей получили ранения. Сирийское правительство отрицает убийства гражданских в Восточной Гуте, утверждая, что наносит удары только по вооруженным повстанцам.

Напомним, что Восточная Гута окружена со всех сторон войсками Башара Асада и его союзниками, среди которых и российские военные. Район находится под контролем оппозиционных группировок, среди которых преобладает исламистская «Джебхат ан-Нусра». Отрезанными от мира являются около 400 тысяч человек. В последнее время сирийская и российская авиации существенно увеличили интенсивность ракетно-бомбовых ударов по району.