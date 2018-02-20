Кабмин намерен вернуть проверки бизнеса без предупреждения

Кабинет Министров предложил Верховной Раде снять ограничения на проведение Государственной службой по вопросам труда проверок соблюдения законодательства о труде предприятиями. Об этом идет речь в законопроекте № 8045, зарегистрированном в Раде.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в результате изменений в закон «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» от 3 ноября 2016 года органы контроля потеряли право беспрепятственной инспекции предприятий. Вместо этого, их обязали заранее предупреждать о посещении предприятий и проводить инспекцию в присутствии руководства предприятия.

Также сообщается, что узаконивание ограничений при проведении проверок в сфере соблюдения законодательства по вопросам труда не позволяет надлежащим образом и своевременно обеспечивать такие права. Целью принятия законопроекта является возобновление полноценного государственного надзора, в том числе горного, и контроля за соблюдением законодательства о труде, занятости населения, охраны труда, гигиены труда.

Отмечается, что эффективность надзора Гоструда может быть обеспечена его внезапностью, возможностью в случае угрозы здоровью или жизни человека остановить выполнение работ, эксплуатации оборудования повышенной опасности.

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