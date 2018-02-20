Венесуэла начинает продажу собственной криптовалюты

Продажа собственной венесуэльской криптовалюты, получившей название El Petro, начинается во вторник в южноамериканской стране. Об этом заявил президент Николас Мадуро, передает ТАСС.

Всего, по его словам, будет выпущено в общей сложности 100 млн единиц этой цифровой валюты, из которых 82,4 млн будут доступны для инвесторов на первом этапе. Стоить одной единицы криптовалюты будет равняться стоимости барреля венесуэльской нефти — порядка $ 60 в настоящее время.

От других криптовалют El Petro отличает обеспечение реальным активом. По распоряжению Мадуро, для этой цели отвели 5 млрд баррелей нефти из месторождения Аякучо в нефтеносном поясе реки Ориноко. Власти рассчитывают, что криптовалюта позволит успешно привлекать средства из-за рубежа, что крайне необходимо охваченной кризисом стране.

Известный венесуэльский экономист Луис Энрике Гавасут выступил в поддержку выпуска криптовалюты. «El Petro — очень интересное явление, потому что любой человек вне зависимости от того, где на планете он находится, может приобрести ее за свободно конвертируемую валюту, обходя финансовые санкции и финансовую блокаду Венесуэлы, — сказал эксперт в интервью радиостанции UNION Radio. — Таким образом можно привлечь огромный капитал».

El Petro можно будет использовать для оплаты товаров или услуг, выплаты налогов, сборов и пошлин на территории страны, а также обменивать на имеющиеся в обращении бумажные деньги. Курс будет зависеть от объема операций, совершаемых во всех пунктах обмена, получивших от властей разрешение на ведение деятельности.

Оптимизм Гавасута не разделяют за пределами Венесуэлы. В декабре 2017 года, практически сразу после заявления Мадуро о выпуске El Petro, министр финансов и государственного кредита Колумбии Маурисио Карденас назвал эти планы «дымовой завесой», подчеркнув, что криптовалюта «не спасет венесуэльскую экономику». По его мнению, существующие проблемы связаны с препятствиями, которые правительство Мадуро чинит негосударственному сектору и частной инициативе вообще, с гиперинфляцией и плохим управлением финансами.

Еще более резко по поводу El Petro высказался Рикардо Хаусманн, занимавший пост министра планирования в правительстве Венесуэлы при президенте Карлосе Андресе Пересе (1989−1993 годы). В настоящее время он преподает экономику развития в Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди в Гарвардском университете.

«Я полагаю, что El Petro будет провалом, — сказал Хаусманн в недавнем интервью газете El Nacional. — Это еще одно объявление о том, что в стране что-то „изменится“, однако я не вижу, чтобы оно действительно могло что-то поменять в сколько-нибудь значительной степени… Проблема Венесуэлы заключается не в том, в каком виде производить выплаты, а в том, что платить ей нечем».

Он добавил, что выпуск El Petro можно понимать как «новую эмиссию государственного долга» в момент, когда нет средств выплачивать уже существующий. По данным Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна, в 2016 году объем внешнего долга страны достиг $ 132,15 млрд.

Напомним, что столкнувшись с падением цен на нефть — свой главный экспортный товар — южноамериканская страна погрузилась в глубокий социально-экономический кризис. Согласно оценкам комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), по итогам 2017 года инфляция превысила 2600%. В этом году, согласно прогнозам депутатов, она может достичь 14 000%. Правительство прекратило раскрывать свои данные о росте цен, однако судить о нем можно и без официальной статистики, учитывая тот факт, что в декабре 2016 года номинал самой крупной купюры в стране был 100 боливаров, а год спустя — 100 тыс. боливаров. В 2017 году Мадуро шесть раз объявлял о повышении минимальной зарплаты, которая с 1 января текущего года составила 248,5 тыс. боливаров (порядка $ 1,3 долларов). При этом стоимость набора товаров для месячного потребления семьи из пяти человек в ноябре 2017 года достигла 13,88 млн боливаров. В сложившихся обстоятельствах выходом для сотен тысяч венесуэльцев становится эмиграция. По официальным данным, только на территории Колумбии уже находятся более 550 тыс. граждан соседней страны. В граничащем с Венесуэлой бразильском штате Рорайма власти решили объявить режим ЧП и увеличить контингент военнослужащих из-за притока мигрантов.