«МанСити» сенсационно вылетел из Кубка Англии от команды третьего дивизиона (видео)

В последнем поединке 1/8 финала Кубка Англии произошла громкая сенсация. Сильнейший клуб страны «Манчестер Сити», претендовавший в сезоне на четыре трофея, уже точно не завоюет один из них. Безоговорочный лидер премьер-лиги, участник 1/8 финала Лиги чемпионов и финалист Кубка английской лиги прекратил борьбу за самый старый трофей в истории мирового футбола.

В гостевом поединке с представителем третьего по силе дивизиона «Уиганом» команда Хосепа Гвардиолы, весь второй тайм игравшая в меньшинстве (на 45-й минуте прямую красную карточку получил Фабиан Делф), проиграла со счетом 0:1. При этом полузащитник гостей Александр Зинченко всю встречу провел на скамейке запасных.

Неудача гранда настолько шокировала поклонников «МанСити», что сразу после финального свистка они принялись ломать на гостевой арене рекламные щиты и бросать их в стюардов и полицейских. Стражам порядка удалось утихомирить болельщиков.

По иронии судьбы, «Уиган» (команда из города с населением всего 90 тысяч жителей) третий раз подряд (!) выбила знаменитый клуб из розыгрыша Кубка Англии. До этого были победы в финале турнира в 2013 году и в четвертьфинале годом позже.

Не обошлось без сенсаций и в остальных поединках 1/8 финала Кубка Англии: «Рочдейл» — «Тоттенхэм» — 2:2 (лондонскому гранду предстоит переигровка с представителем третьего дивизиона), «Лестер» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:0, «Челси» — «Халл Сити» — 4:0, «ВБА» — «Саутгемптон» — 1:2, «Шеффилд Уэнсдей» — «Суонси» -- 0:0, «Хаддерсфилд» — «МЮ» — 0:2, «Брайтон» — «Ковентри» — 3:1.

По итогам состоявшейся жеребьевки в четвертьфинале Кубка Англии сыграют: «Лестер» — «Челси», «Уиган» — «Саутгемптон», «МЮ» — «Брайтон», а также сильнейшие в парах «Суонси» -- «Шеффилд Уэнсдей» и «Тоттенхэм» — «Рочдейл» (после переигровок).

Ранее fakty.ua сообщали, что «Манчестер Сити» пробился в финал Кубка английской лиги.