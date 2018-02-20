В Киеве на Березняках водитель "Тойоты" уничтожил "Жигули" и скрылся с номерами своей машины
В понедельник поздно вечером на улице Березняковской в столице произошло лобовое столкновение автомобиля «Тойота Авенсис» со старенькими «Жигулями».
Предварительно «японец» двигался в сторону Днепровской Набережной и по непонятным пока причинам оказался на встречной полосе.
Мощный удар уничтожил «Жигули», а их водитель и пассажир оказались в больнице с тяжелыми травмами.
Чтобы передать их медикам пришлось вызывать спасателей. Выяснилось, что это были отец и сын.
Как рассказали свидетели, водитель «Тойоты» спокойно снял со своей машины номера, и как ни в чем не бывало, вместе со спутницей удалился с места происшествия. Однако номерные знаки установлены и полиция уже ищет беглеца. Начато расследование.
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