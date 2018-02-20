Плательщик алиментов должен ежеквартально отчитываться о проведении платежей, - Минюст

Директор департамента исполнительной службы Министерства юстиции Украины Алексей Воробьев сообщил о том, что задолженность по уплате алиментов проверяют раз в три месяца. Если по истечению трех месяцев задолженность существует — плательщика алиментов вносят в государственный реестр должников, рассказал он в эфире Громадського.

«Нам не важно, каким образом он будет платить: наличными или банковским переводом. Он должен предоставить отчет о том, что он не имеет задолженности», — сказал чиновник.

Задолженность по уплате алиментов проверяют раз в три месяца. Если по истечению трех месяцев задолженность существует — плательщика алиментов вносят в государственный реестр должников.

По словам Воробьева, плательщикам алиментов, которые рассчитываются наличными, лучше брать с взыскателей расписки, чтобы не возникало вопросов при отчетности.

Если же человек хочет уехать за границу, но имеет долги по алиментам, то для того, чтобы его выпустили за пределы Украины, он должен подать отчет об уплате.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что украинский шоумен и общественный деятель Антин Мухарский принял решение уехать из Украины после принятия закона об усилении ответственности неплательщиков алиментов.