Украина потребует повышения давления на РФ при помощи санкций, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила о том, что наша страна будет настаивать на том, чтобы меры воздействия на Россию были повышены из-за того, что это государство не выполняет решения суда ООН. Об этом она сказала в эфире «5 канала».

В частности, несмотря на то, что международный суд ООН обязал Россию не нарушать права крымских татар в Крыму и восстановить деятельность Меджлиса, оккупационная администрация полуострова продолжает не выполнять решение суда относительно нарушения Конвенции о предотвращении всем формам расовой дискриминации нацменьшинств в Крыму.

«Мы занимаемся дальше этим делом. И решение суда ООН нашло свое отражение в резолюции Генассамблеи ООН в декабре прошлого года, где отмечено, что Россия грубо не выполняет этот приказ. Кроме того, в конвенционном отчете, который защищала Россия в прошлом году в рамках реализации этой конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, комитет четко указал, что Россия не выполняет приказ. Сейчас мы готовим наш меморандум и по этому поводу. И 12 июня мы подаем наш меморандум, который будет касаться этой конвенции, а также конвенции о запрете финансирования терроризма в Международный суд ООН. И действительно мы будем говорить о том, что Россия продолжает не выполнять этот приказ. Конечно, мы будем настаивать на том, чтобы меры воздействия на Россию были повышены», -сообщила заместитель министра.

Также Зеркаль отметила, что уже есть конкретные решения судебных инстанций, которые фиксируют нарушения со стороны РФ.

«Даже сейчас в Мюнхене, если посмотреть на дискуссию, то можно было понять, что никто не говорит сейчас об уменьшении или снятии санкций или что-то другое, потому что все понимают, что это уже не просто разговоры, уже есть конкретные решения судебных инстанций, которые фиксируют нарушения со стороны РФ. Меры воздействия можно повышать и путем санкций. И тот санкционный закон, который был принят летом в США, он также учитывал решение международного суда ООН. Мы продолжаем работать с нашими партнерами. И для нас каждое решение с юридической фиксацией нарушений с российской стороны, оно является влиятельным рычагом», — добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина договаривается с Siemens о санкциях за манипуляцию условиями контрактов с РФ.