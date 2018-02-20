Военные США и Израиля провели успешные испытания новой системы ПРО Arrow 3

Пресс-служба Министерства обороны США (Пентагон) сообщила о том, что Агентством по противоракетной обороне страны и Израильской ракетной оборонной организацией успешно завершен летный тест системы вооружения Arrow 3, которая предназначена для защиты от баллистических ракет за пределами атмосферы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Стрельбы проводились на испытательном полигоне в Израиле под руководство Israel Aerospace Industries — известной фирмой израильского ВПК. Агентство по противоракетной обороне США приняло участие в качестве системного разработчика», — говорится в сообщении.

Система Arrow 3 является важной частью многоуровневой защиты Израиля, в которую входят «Железный купол», «Праща Давида», «Arrow 2» и «Arrow 3».

Ранее сообщалось, что в США принята новая ядерная доктрина страны, в которой указана необходимость наращивания ядерного оружия, в том числе — ядерных вооружений малой мощности. В документе предлагается модернизировать ядерную триаду, включающую стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы. Также объявлено о планах по модернизации некоторых маломощных ракет на подводных лодках и возвращению «крылатой ракеты с ядерной боеголовкой».