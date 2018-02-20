Стрельба в жилом квартале Онтарио: есть погибшие

Представитель полиции канадского города Брамптон в провинции Онтарио Лори Мёрфи заявил о том, что неизвестный человек открыл стрельбу в жилом районе, в результате чего погиб как минимум один человек.

Об этом он сообщил телеканалу CTV News.

По данным телеканала, полиция прибыла на место происшествия после поступивших сообщений о «нескольких выстрелах». Отмечается, что в настоящее время район оцеплен, полиция проводит расследование.

Ранее сообщалось о том, что глава МВД Арсен Аваков забрал наградное оружие у мужчины, ранившего полицейского в Киеве.