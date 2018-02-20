В Одесской области на взятке в 20 тысяч долларов задержан председатель сельсовета

В пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили о том, что сотрудниками ведомства совместно с прокуратурой разоблачен на взятке в 20 тысяч долларов председатель сельского совета одного из районов Одесской области. Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

«Оперативники спецслужбы установили, что председатель и работник сельсовета требовали от местного предпринимателя двадцать тысяч долларов США. В эту сумму злоумышленники оценили легализации прав собственности на десять земельных участков на территории поселкового совета, на которых коммерсант уже начал собственный бизнес», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали должностных лиц при получении всей суммы взятки на выезде из районного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного следствия устанавливаются другие возможные факты противоправной деятельности чиновников.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во Львове за взятку в 25 тыс. долл. задержаны руководитель и юрист проектной организации.