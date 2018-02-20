Вятрович: за 3 года в Польше произошло 15 актов вандализма на украинских местах памяти

Директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович заявил о том, что в Польше в течение 2014−2017 годов произошло 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе — на могилах. Об этом он написал в сообщении на своей странице в Facebook.

«С 2014 до 2017 там произошло 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе — на могилах. Их исполнителями были сначала неизвестные вандалы, затем ответственность за часть уничтожений взяли на себя некоторые общественные объединения. Несмотря на это, правоохранительные органы Польши не обнаружили виновников, памятники не восстановили, власть не осудила вандализма», — написал Вятрович.

В то же время в 2017 году произошло 4 акта осквернения польских памятников в Украине. Все они были осуждены как представителями власти, так и общественно-политическими силами (включая националистические). В итоге все 4 места (в том числе нелегализованые) восстановлены усилиями украинской стороны, отмечает историк.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по мнению Владимира Вятровича, новый польский закон об Институте национальной памяти направлен против украинцев, проживающих в этой стране.