Сводки АТО: есть раненые и погибший

Как сообщают в пресс-центре штаба АТО, за минувшие сутки противник 12 раз прицельно обстрелял позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий погиб, один был ранен и еще один получил боевую травму. Кроме того, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранения получили двое бойцов.

«На Луганском направлении противник вел огонь по нашим опорных пунктах у Гладосово, Новолуганского и Светлодарска из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов. Более двух с половиной часов из минометов калибра 82-мм и большого спектра стрелкового вооружения, включая гранатометы, боевики обстреливали защитников Луганского. Минометный разрыв зафиксирован неподалеку Крымского.

На Донецком направлении огневая активность противника наблюдалась в приморской области нашей обороны. В частности, агрессор применил 120-ти и 82-мм минометы в районе Лебединского, Широкино и Водяного. Кроме того, из минометов, гранатометов и пулеметов незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи Песков", — сообщают в штабе АТО.

Как сообщали fakty.ua, боевики ограничили доступ гражданских к ряду пунктов на границе с Россией.