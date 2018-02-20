ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.20 февраля 2018

В воскресенье в середине дня меня остановили столичные патрульные. Я был за рулем машины. ''Вы проехали на красный свет светофора'', — как-то не очень уверенно объяснила причину остановки молоденькая симпатичная девушка в полицейской форме. ''Это не так, — спокойно возразил я. — Завершая маневр проезда перекрестка, я ехал на только что появившийся желтый свет. Это зафиксировал установленный в моей машине видеорегистратор. Если вы настаиваете на своем, составляйте протокол. Но тогда я вынужден буду обратиться в суд, где обязательно докажу свою правоту''.

''А наш видеорегистратор записал, что вы проехали на красный свет. Сейчас мы вам это покажем'', — настаивали на своем девушка и ее напарник, получившие по первому требованию на руки мои документы. ''Готов в этом убедиться'', — сказал я, ожидая демонстрации их версии видеозаписи. Патрульные отошли в сторонку и о чем-то долго шушукались. Затем снова вернулись ко мне: ''Знаете, наш видеорегистратор почему-то ничего не записал… У нас вообще в патрульной машине нету такого прибора. Не выдали. Нам видеорегистраторы приходится… покупать за свой счет'', — уныло разоткровенничались ребята. Мне их стало жалко.

''Хорошо, тогда возьмите флешку с записью из моего регистратора — и просмотрите ее на своем компьютере'', — предложил я. ''А у нас и компьютера нет'', — тихо сказали патрульные. И тогда мне стало жалко уже не только их, но и всех нас. Всю нашу огромную страну, которая из года в год закладывает в государственный бюджет миллиардные суммы на техническое обеспечение правоохранительных органов всем необходимым, а потом оказывается, что в патрульной полицейской машине, работающей в центре столицы, нет элементарных вещей, без которых они не в состоянии даже зафиксировать — в случае необходимости — правонарушение или ДТП.

И уж вовсе печально стало, когда узнал, что в это же время в нескольких километрах от места нашего разговора с полицейскими, на столичном Подоле, какие-то молодчики в черной форме без опознавательных знаков и в масках, прикрывающих лица, громили окна и двери банковских и иных учреждений. В присутствии сотен сотрудников украинской Национальной полиции, которые молча наблюдали за нарушением закона и даже не пытались вмешаться в этот процесс! Организаторы погромов, назвав себя представителями националистических организаций, позже объяснили свои действия тем, что они, мол, громили только учреждения и офисы, имеющие отношение к российским учредителям. Да какая разница, к кому эти учреждения имеют отношение?! Это украинские здания, находящиеся на украинской земле, и работают в них украинские граждане! И судьбу этих зданий и этих людей можно (и должно!) решать только в рамках украинских законов. Только! А если любой боевик, назвавший себя патриотом и принявший на себя роль судьи, вдруг решит крушить все вокруг по своему усмотрению, то на этот случай закон как раз и предусматривает законное (!) вмешательство сотрудников правоохранительных органов, призванных пресекать нарушение этого самого ЗАКОНА. Сегодня кто-то по своему усмотрению громит здания, имеющие якобы отношение к стране-агрессору. Завтра он решит громить квартиры, принадлежащие, по его мнению, семьям полицейских, ''крышующих'' наркобизнес или воровские шайки на столичном железнодорожном вокзале. Послезавтра ему просто рожа соседа покажется ''не совсем патриотичной''… И что? Можно будет громить всех подряд, зная, что кадровые полицейские, вызванные на место погрома, все равно не вмешаются? Потому что им установка такая кем-то дана? А как же требования украинских законов и устава патрульной службы, сукины вы дети?! Или вам, дававшим присягу на верность служения Закону и Конституции, законы не писаны?! Тогда на кой хрен вы нам нужны?! Чтобы только фиксировать проезды машин на желтый свет светофора на скорости 15 километров в час?..

Не хотелось бы на этой ноте переходить к поздравлению сегодняшних именинников. Но все сказанное ведь относится и к жизни каждого из вас, каждого из нас. Добра и счастья вам, дорогие друзья. Как всегда, искренне ваш.

Александр Швец

СУДЬЯ

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 1974 — 1986

Скульптор: Salvador Furió

Размер: 31×18 cm

Лимитированная серия 1200 изделий