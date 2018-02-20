«Карточка киевлянина» станет проездным на все виды столичного транспорта

С апреля 2018 года «Карточкой киевлянина» можно будет пользоваться как проездным не только в метро, ​​городской электричке и скоростном трамвае, но и в троллейбусах и трамваях, сообщает «Урядовий кур`єр».

«Транспортный модуль „Карточки киевлянина“ дает возможность вести учет и идентифицировать пассажиров городского муниципального транспорта. На основании этих данных перевозчики смогут получать из городского бюджета полную компенсацию за проезд льготников», — отметила менеджер проекта «Карточка киевлянина» Алина Максименко.

Чтобы воспользоваться «Карточкой киевлянина» как электронным билетом, необходимо просто приложить ее к валидатору — устройству для считывания данных с электронных документов, которые будут установлены в салонах общественного транспорта. После этого поездки будут списаны с карты.

Если пассажир имеет право на льготный проезд, то через социальное приложение «Карточки киевлянина» льгота будет считана автоматически. В ближайшее время планируется к запуску и мобильное приложение проекта — сначала на платформе iOS, а позже на Android. Благодаря новой платформе у пользователей появится возможность купить электронный билет и устанавливать его на свой смартфон, а также просматривать статистику поездок.

Как сообщали fakty.ua, запуск мобильного приложения запланирован на конец марта 2018 года.