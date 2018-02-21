﻿

USD 27.07
RSS
Пульт ТВ

Футбол на ТВ 21—22 февраля: где смотреть еврокубковые матчи «Шахтера» и «Динамо»

Инф. «ФАКТОВ»

21.02.2018 7:00 71

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

21 февраля (среда)

Лига чемпионов

«Шахтер» -- «Рома» 21.45 «Украина», «Футбол 2»

«Севилья» -- «Манчестер Юнайтед» 21.45 «Футбол 1»

22 февраля (четверг)

«Динамо» -- АЕК 20.00 «Украина», «Футбол 1»

«Милан» -- «Лудогорец» 22.05 «Футбол 2»

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины