Ушел на рыбалку шесть лет назад: на Донетчине полицейские разыскали пропавшего мужчину

Во время проверки на контрольном пункте пропуска «Марьинка» на Донетчине сотрудники местной полиции остановили 39-летнего жителя поселка городского типа Мангуш, который находился в розыске с 2012 года.

— Как выяснилось, все это время мужчина был в Донецке, а родственники уже не надеялись увидеть его живым, — рассказала «ФАКТАМ» инспектор мониторинга Волновахского отдела полиции Александра Гаврилко. — Мужчина не вернулся с рыбалки. На месте его последнего возможного пребывания остались все вещи, из водоема выловили даже его трусы. Однако оказалось, что мужчина, поссорившись с женой, заранее подготовился к своему «исчезновению». Оставил на берегу вещи и отравился в Донецк, где завел новую семью. И только спустя шесть лет решил наведаться домой. Тогда-то и был остановлен на линии разграничения как числившийся в базе пропавших без вести. Теперь он вернулся в родной Мангуш. Всего на территории Волновахского района в розыске находятся 210 человек, из них без вести пропавших — 84. В 2017 году полиция Волновахи разыскала 55 граждан.



В общей сложности в Донецкой области в 2017 году полицейские установили местонахождение более 2 тысяч пропавших людей.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что Россия не хочет сотрудничать в поиске пропавших без вести.