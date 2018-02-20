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Денежные доходы

Количество официальных миллионеров в Киеве выросло за год вдвое, - ГФС

Инф. «ФАКТОВ»

20.02.2018 16:55 88

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Государственная фискальная служба (ГФС) в Киеве по итогам 2017 года насчитала в столице 200 миллионеров, а это ровно вдвое больше, чем в 2016 году. Об этом сообщила глава управления ГФС в городе Киеве Людмила Демченко, передает УНИАН.

По ее словам, на сегодняшний день от жителей Киева принято 3,2 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах на общую сумму задекларированного дохода 1,9 млрд гривен.

Декларационная кампания в этом году продлится до 2 мая включительно.

Ранее fakty.ua писали, в каких случаях людям, продавшим в прошлом году квартиру или автомобиль, нужно платить налог и подавать декларацию о доходах.

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