Количество официальных миллионеров в Киеве выросло за год вдвое, - ГФС

Государственная фискальная служба (ГФС) в Киеве по итогам 2017 года насчитала в столице 200 миллионеров, а это ровно вдвое больше, чем в 2016 году. Об этом сообщила глава управления ГФС в городе Киеве Людмила Демченко, передает УНИАН.

По ее словам, на сегодняшний день от жителей Киева принято 3,2 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах на общую сумму задекларированного дохода 1,9 млрд гривен.

Декларационная кампания в этом году продлится до 2 мая включительно.

Ранее fakty.ua писали, в каких случаях людям, продавшим в прошлом году квартиру или автомобиль, нужно платить налог и подавать декларацию о доходах.