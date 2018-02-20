Где купить кожаные сумки в Киеве

Кажется, что это просто — купить кожаные сумки Киев — огромный город, где можно найти все, что угодно. Так и есть, но шансы приобрести подделку достаточно высоки. Чтобы избежать подобных разочарований, рекомендуем изучить нашу статью.



Из какой кожи делают сумки

В основном для производства сумок используется телячья и овечья кожа. Различают кожу хромового дубления и глянцевую. Первая более грубая и фактурная, вторая — гладкая и мягкая. Хромовая кожа очень прочная, она отлично окрашивается в любой тон. Тонкая кожа с повышенной эластичностью называется «наппа». Есть еще велюр — кожа, полученная в результате хромового дубления и затем отшлифованная. По аналогичному принципу изготавливается нубук. Замшу делают из кожи оленя, овец, коз и лосей. Особой популярностью пользуется выделка под кожу рептилии. Это возможно благодаря тиснению лицевой поверхности прессом.



Как выбрать сумку через интернет

Где лучше всего купить сумки кожаные Киев, Кременчуг, Полтава, Черкассы, Хмельницкий, Винница, Чернигов — в этих городах есть магазины Prego, где продаются сумки из натуральных материалов. К вашим услугам интернет-магазин, который организует доставку в любую точку страны.

С помощью удобного меню вы можете подобрать сумку по цене, сезону, материалу, цвету.

Каждая сумка имеет детальное описание, 4−5 фото высокого качества в разных ракурсах и видеообзор, а также рекомендации по подбору обуви с учетом выбранной модели. Ошибиться очень сложно. Но если это случится, возможен возврат товара на протяжении 14-и дней с момента покупки. Достаточно сохранить чек, ярлыки и упаковку.



Выбрать кожаную сумку в интернет-магазине просто и удобно/



На что обратить внимание при покупке кожаной сумки

О качестве сумки расскажут следующие детали:

швы — ровные, плотно прилегающие стежки одинаковой длины свидетельствуют о профессиональном оборудовании;

кожа однородной толщины и фактуры — гарантия долговечности;

подкладка из плотной износостойкой ткани, без торчащих ниток и неровных швов — еще один плюс в пользу покупки;

фурнитура — это металл, покрытый металлизированной пленкой. Замки, заклепки, люверсы и элементы декора, вшитые или проклеенные ровно и качественно, продлят срок службы изделия;

стоимость кожаных сумок начинается от 1500 гривен. Цена зависит от размера и качества кожи. Если вам предлагают купить на порядок дешевле, скорее всего речь идет об искусственных материалах. По внешнему виду они часто неотличимы от натуральных.

И да, производители кожаных сумок дают гарантию на свою продукцию и предоставляют сертификат качества по требованию покупателя.

Как проверить подлинность натуральной кожи



Это можно сделать прямо в магазине. Во-первых: кожаные сумки имеют своеобразный запах, который ни с чем не спутаешь. Во-вторых: кожа нагревается от прикосновения рук.

Качественные сумки сохраняют отличный вид долгое время

Покупайте сумку «под фигуру»

Даже самая красивая сумка, подобранная без учета особенностей фигуры будет выглядеть неуместно. Чтобы сумка работала на вас, учитывайте свой рост и телосложение.



Высоким девушкам подойдут сумки больших и средних размеров, которые носятся в руках или на сгибе локтя.

Миниатюрным девушкам не рекомендуются сумки с длинным ремешком. Лучше обратить внимание на клатчи или небольшие сумки с ручками средней длины.



Для хрупких девушек нет ничего лучше рюкзаков, клатчей и маленьких сумок круглой или овальной формы.

Большие сумки, которые носят на сгибе локтя или на плече подойдут девушкам с пышными формами.

И напоследок. Качественные сумки изготавливают не только из натуральной кожи. Текстиль и экокожа вполне себя оправдывают и гармонично дополняют образы в спортивном или casual стиле. В любом случае, не покупайте безымянные экземпляры. Обратите внимание на брендовые сумки. Есть возможность купить то, что нужно, через интернет-магазин с проверенной репутацией.