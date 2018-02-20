Золотой медалист Олимпиады Абраменко получит денежную награду от государства (фото)

Министерство молодежи и спорта распорядилось о выплате 125 тыс. долларов по официальному курсу николаевскому спортсмену Александру Абраменко, завоевавшему единственную золотую медаль для Украины на Зимней Олимпиаде-2018. Об этом министр молодежи и спорта Игорь Жданов сообщил в Twitter.

«В Министерстве молодежи и спорта издан приказ о выплате олимпийскому чемпиону по фристайлу Александру Абраменко государственного вознаграждения в 125 тыс. долларов США по курсу НБУ», — написал он.

Cредства будут перечислены спортсмену на его банковскую карточку.

Отметим, по данным британской компании Consultancy, Украина входит в топ-5 стран по размеру олимпийских призовых.

Больше получают только спортсмены из Казахстана, Италии, Латвии и Беларуси.

В Норвегии, Великобритании и Швеции выплаты призовых за олимпийские награды не предусмотрены.

Напомним, церемония награждения победителей соревнований по лыжной акробатике состоялась в Пхенчхане 18 февраля.

Фото НОК Украины