C 22 февраля столичный троллейбус № 7 продлит маршрут

Как сообщили в «Киевпасстрансе», с 22 февраля маршрут троллейбуса № 7 продлят до станции метро «Площадь Льва Толстого» (ранее он курсировал до станции метро «Шулявская»).

Итак, движение троллейбуса № 7 организовано по схеме: улица Чернобыльская — Поликлиника № 7 — улица Федоры Пушиной — станция метро «Житомирская» — улица И. Крамского — бульвар Академика Вернадского — улица Генерала Витрука — станция метро «Святошин» — улица Невская — станция метро «Нивки» — парк «Нивки» — станция метро «Берестейская» — улица Полковника Шутова — улица Гарматная — станция метро «Шулявская» — Парк имени Пушкина — Киевский зоопарк — станция метро «Политехнический институт» — улица Шолуденко — Центральный дворец торжественных событий — Воздухофлотский путепровод — площадь Победы — Дом национальных художественных коллективов Украины — улица И. Франко — улица Владимирская — Бессарабская площадь — станция метро «Площадь Льва Толстого».

Протяженность нового маршрута составит 28,4 километра, а обслуживать его будут 10 единиц подвижного состава. В пиковые часы троллейбусы будут двигаться с интервалом в 10 минут (до продления — 15 минут), а в другое время — в 15 минут (до продления был 19 минут.).

Ранее fakty.ua сообщали, что 20 февраля частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами на Московском мосту.