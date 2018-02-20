Похищены данные 5,5 тысячи клиентов пяти украинских банков

Как сообщает на своем официальном сайте компания по кибербезопасности «CyS-Centrum», вредоносное мобильное приложение «Универсальный Мобильный Банкинг» было нацелено на клиентов пяти украинских банков: «ПриватБанк», «Ощадбанк», «ОТП Банк», «Альфа-Банк» и «Райффайзен Банк Аваль».

«Оказалось, что это вредоносное приложение активно с 7 февраля, а количество его установок колеблется от 5 до 10 тысяч. При этом функционал этой программы позволяет воровать сообщения, данные держателей карт (PAN, CVV/CVC, EXP), а также номер телефона и пароль для доступа в мобильный банкинг. Таким образом на протяжении 13 суток это вредоносное приложение находилось в Google Play (мобильное приложение, откуда пользователи смартфонов могут бесплатно закачивать программы. — Авт.). За это время мошенникам удалось заразить не менее 6 тысяч смартфонов, а также скомпрометировать более 1,2 тысячи банковских карт и украсть около 5,5 тысячи паролей от систем мобильного банкинга. Все украденные данные, 80 процентами которых воспользоваться не успели, возвращены банкам для последующей обработки», — отметили в компании.

В то же время пресс-служба «ПриватБанка» распространила сообщение, что фишинговое (от английского fishing— рыбная ловля, выуживание — вид интернет-мошенничества) приложение «Универсальный мобильный банкинг» по требованию представителей банков вечером 19 февраля было удалено из Google Play.

«Как сообщили специалисты департамента кибербезопасности „ПриватБанка“, сейчас продолжается работа по блокированию веб-сайта мошенников и отзыва сертификата разработчиков фишингового продукта», — добавили в пресс-службе финучреждения.

Как сообщали днем ранее fakty.ua, «ПриватБанк» предупредил своих клиентов о беспрецедентном виде мошенничества.