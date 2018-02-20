Популярное украинское тревел-шоу покинул его ведущий

В начале марта на ICTV стартует новый сезон популярного тревел-шоу «Особенности национальной работы». Главной интригой сезона станет новый ведущий, который заменит «пацика» Руслана Ханумака. Известно, что бывший ведущий проекта четыре месяца назад стал папой и решил уделить больше внимания сыну и супруге — журналистке Алине Шаманской. Руслана заменит бывший кавээнщик сценарист Олег Шевчук.

— Считаю, что я очень счастливый человек, — признался «ФАКТАМ» Олег. — Я съездил за границу, в другие страны, при этом не тратил свои деньги. Конечно, иногда бывало трудно, но в какой работе легко? Зато ты путешествуешь, видишь мир.

В третьем сезоне съемочная группа провела почти три месяца в США и Мексике. За это время сняли эпизоды в Техасе, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвании, Вашингтоне, Нью-Мексико, Аризоне, Неваде, Калифорнии и Нью-Йорке. Ведущие «примерили» 32 новые профессии.

Новый сезон отличился рекордным количеством неудач, подстерегавших команду «ОНР». Несколько раз съемки были на грани срыва. Группа дважды попадала в ДТП. Из-за большой разницы во времени и сложной адаптации ребята постоянно болели. В один из дней на больничной койке оказался оператор. А в Техасе в дом заползла гремучая змея и вся съемочная группа пыталась избавиться от нее с помощью подручных предметов.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что известная украинская танцовщица, хореограф, участница «Танців з зірками» Алена Шоптенко сделала откровенное признание: она ожидает первенца.