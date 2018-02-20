До конца недели в Украине похолодает до -16°

На текущей неделе синоптики прогнозируют похолодание. Так, например, в столице ожидается снижение ночных температур до -16°. Заморозки будут сопровождаться гололедицей.

В ближайшие сутки осадки в Украине возможны в западных областях, на остальной территории облачно с прояснениями. Температура ночью −6…−10°, днем −1…−4°. Чуть теплее на Закарпатье и в южных областях. На Закарпатье днем воздух прогреется до +5°, в Одесской, Николаевской и Херсонской — до +1…+4°.

Что касается прогнозов на более длительный срок, то в Киеве 22 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, а днем 23 февраля — небольшой снег. 24−25 февраля синоптики прогнозируют умеренный снег. Температура к концу недели достигнет ночью −14…−16°, днем до -10°.

По Закарпатской области 22−23 февраля ожидается ночью 0…-5°, днем +1…+6°. В горах ночью −6…−10°, днем −3…−8°, слабые осадки. На дорогах горных районов гололедица. 24−25 февраля в горах ночью −14…−19°, днем −10…−15°.

В южных областях до конца недели ночная температура будет колебаться в пределах −1…−6°, днем ожидается −3…+2°.

Напомним, как сообщалось ранее, 22−23 февраля циклон с севера Европы приведет к осадкам и усилению ветра.