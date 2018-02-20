На Донетчине многодетная мать уморила младенца голодом

Два с половиной года проведет в местах лишения свободы жительница города Покровска, которая фактически уморила голодом своего младшего сына.

— Смерть младенца наступила на фоне его систематического недоедания, - рассказал прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко. — Осужденная — многодетная мать, лишенная родительских прав на старших детей (девочек в возрасте двух лет трех с половиной лет). Женщина проживала вместе с гражданским мужем и тремя детьми в аварийном доме, который не отапливался, злоупотребляла спиртными напитками и не выполняла возложенные на нее законом обязанности по уходу за детьми. Врачи диагностировали у мальчика белково-энергетическую недостаточность, которая и спровоцировала синдром внезапной младенческой смерти в возрасте трех с половиной месяцев. Участковый педиатр не раз говорил матери о том, что развитие мальчика не соответствует его возрасту, и рекомендовал женщине наладить питание младенца, но она игнорировала предписания врача.

В августе 2017 суд, оценив представленные прокурором Красноармейского местной прокуратуры доказательства, признал 24-летнюю мать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком». Женщину приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, она обжаловала приговор. Но Апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры.

По информации пресс-службы прокуратуры Донетчины, это первый в области за прошедшие три года приговор, согласно которому нерадивая мать отравится в места лишения свободы. Еще два аналогичных дела находятся на рассмотрении в Апелляционном суде, но по ним приговоры не связаны с лишением свободы. В отношении горе-родителей открыто 19 аналогичных уголовных производств.

Ранее fakty.ua сообщали, что в Николаеве женщина убила и выбросила в мусорный бак третьего ребенка.

Фото пресс-службы прокуратуры Донецкой области