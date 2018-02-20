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поезд

"Укрзалізниця" приостановила продажу билетов на даты после 25 марта

Инф. «ФАКТОВ»

20.02.2018 18:27 174

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«Укрзалізниця» приостановила продажу билетов на даты позже 25 марта. Возобновить продажу предполагается до конца текущей недели. На некоторые поезда продажа будет открыта со следующей недели, после 25 февраля.

Приостановка продаж связана с корректировкой графика движения поездов. Внести изменения в график необходимо в связи с переходом на «летнее» время. В этом году очередной перевод стрелок часов состоится в ночь на воскресенье 25 марта.

Напомним, в Европейском парламенте планируют поставить на голосование вопрос об отмене ежегодного перевода часов на «летнее» и «зимнее» время.

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