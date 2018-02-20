"Укрзалізниця" приостановила продажу билетов на даты после 25 марта

«Укрзалізниця» приостановила продажу билетов на даты позже 25 марта. Возобновить продажу предполагается до конца текущей недели. На некоторые поезда продажа будет открыта со следующей недели, после 25 февраля.

Приостановка продаж связана с корректировкой графика движения поездов. Внести изменения в график необходимо в связи с переходом на «летнее» время. В этом году очередной перевод стрелок часов состоится в ночь на воскресенье 25 марта.

Напомним, в Европейском парламенте планируют поставить на голосование вопрос об отмене ежегодного перевода часов на «летнее» и «зимнее» время.