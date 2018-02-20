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Вьетнамские свиньи

На Николаевщине свиньи отгрызли голову и руку 80-летнему мужчине

Руслан ПОДГОРНЫЙ, специально для «ФАКТОВ» (Николаев)

20.02.2018 18:50 548

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Трагедия произошла в селе Ковалевка Николаевского района Николаевской области. С 17 февраля 80-летний хозяин одного из домовладений перестал выходить на улицу, и это вызвало тревогу соседей. Наведавшись на подворье, люди обнаружили обезглавленное тело соседа. Также отсутствовала рука. На подворье бегали три свиньи.

Мужчина проживал один и держал вьетнамских свиней в обширном загоне. Окончательную причину смерти пенсионера должны выяснить полицейские — на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, предварительно эксперты сделали вывод, что телесные повреждения, полученные умершим, ему могли причинить свиньи.

Известно, что пенсионер болел, и эксперты предполагают, что домашние животные могли напасть на хозяина, когда он потерял сознание.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Умышленное убийство», как того требует процедура, с пометкой «Несчастный случай».

Ранее fakty.ua сообщали, что в селе на Тернопольщине ручной волк устроил настоящий переполох.

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