Студенты НМУ им.Богомольца не пустили нового ректора на рабочее место

В Киеве студенты Национального медицинского университета имени Богомольца заблокировали вход в учебное заведение для нового и.о. ректора Михаила Захараша, назначенного вместо отстраненной Екатерины Амосовой. К блокированию приобщились несколько десятков человек.

«Нам надоело быть пешками в руках „взрослых“ из соответствующих учреждений… Мы заблокировали вход в ректорат для любого псевдо и.о., как делали это в 2014 году. Поэтому чтобы войти, ему придется переступить через головы студентов», — говорится в заявлении студентов медвуза.

Студенческий парламент медуниверситета считает надуманной причину, по которым отстранили Амосову. Официально Министерство здравоохранения назвало такой причиной сорванное проведение экзамена «Крок-1. Стоматология». Студенты с этим не согласны.

«Университет и ректор сделали все возможное для его (экзамена) своевременного проведения и даже внесли в качестве оплаты за проведение экзамена личные средства (104 000 грн), поскольку государство выделило на тестирование студентов НМУ в 2018 году всего 300 грн», — говорится в заявлении студентов.

Напомним, Амосова и ее адвокат пообещали оспорить решение Минздрава в судебных инстанциях.

