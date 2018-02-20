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Студенты НМУ им.Богомольца не пустили нового ректора на рабочее место

Инф. «ФАКТОВ»

20.02.2018 18:49 547

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В Киеве студенты Национального медицинского университета имени Богомольца заблокировали вход в учебное заведение для нового и.о. ректора Михаила Захараша, назначенного вместо отстраненной Екатерины Амосовой. К блокированию приобщились несколько десятков человек.

«Нам надоело быть пешками в руках „взрослых“ из соответствующих учреждений… Мы заблокировали вход в ректорат для любого псевдо и.о., как делали это в 2014 году. Поэтому чтобы войти, ему придется переступить через головы студентов», — говорится в заявлении студентов медвуза.

Студенческий парламент медуниверситета считает надуманной причину, по которым отстранили Амосову. Официально Министерство здравоохранения назвало такой причиной сорванное проведение экзамена «Крок-1. Стоматология». Студенты с этим не согласны.

«Университет и ректор сделали все возможное для его (экзамена) своевременного проведения и даже внесли в качестве оплаты за проведение экзамена личные средства (104 000 грн), поскольку государство выделило на тестирование студентов НМУ в 2018 году всего 300 грн», — говорится в заявлении студентов.

Напомним, Амосова и ее адвокат пообещали оспорить решение Минздрава в судебных инстанциях.

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