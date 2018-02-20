Известный украинский дизайнер получила предложение руки и сердца

Известный дизайнер Анастасия Иванова готовится к свадьбе. Предложение руки и сердца Анастасия получила в самом романтичном городе мира — Париже. Кстати, именно здесь она училась в знаменитой школе дизайна Instituto Marangoni и несколько раз презентовала свои коллекции.

- Одно из моих любимых мест в Париже — Александровский мост, — рассказала Анастасия «ФАКТАМ». - Еще во время учебы я часто гуляла по нему. Именно здесь любимый сделал мне предложение. Признаюсь, для меня это было очень неожиданно, но, конечно, я ответила: «Да!»

Свадьба состоится в начале весны. Подробностей Анастасия пока не раскрывает, как и имени возлюбленного. Известно, что уже шьется свадебное платье по оригинальному эскизу Ивановой.

— Много лет я ношу только ту одежду, которую создаю сама, — сказала Настя. — И, конечно, главное платье в моей жизни тоже будет сделано мной!

Ранее fakty.ua сообщали, что показ новой коллекции Анастасии Ивановой состоялся в рамках украинской Недели моды.

