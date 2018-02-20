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За день на Донбассе погиб один украинский воин, еще трое ранены

Инф. «ФАКТОВ»

20.02.2018 19:07 44

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Штаб АТО констатирует, что российско-оккупационные войска 20 февраля продолжали сознательно нарушать режим прекращения огня. С начала суток зафиксировано восемь вражеских обстрелов. В результате огня агрессора погиб один украинский воин, еще трое получили ранения.

На Луганском направлении враг из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов неоднократно вел огонь по позициям сил АТО в районе Троицкого. Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреливали опорные пункты украинских защитников Крымского. Возле Катериновки оккупанты вели обстрел из гранатометов.

На Донецком направлении по позициям сил АТО вблизи населенного пункта Пески противник применил 82-мм минометы, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы. Из минометов калибра 120 мм оккупанты вели огонь по укреплениям сил АТО возле поселка Ломакино.

Напомним, ранее миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной территории боевые бронированные машины и зенитные установки.

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