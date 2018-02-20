Международные доноры значительно урезали финансовую помощь Украине

В прошлом году Украина получила международную техническую помощь в размере 928,32 млн долларов, что на 321 млн долларов (или на 25%) меньше по сравнению с 2016 годом.

Согласно отчету Министерства экономического развития и торговли, в 2016 году было привлечено международной техпомощи на 1245,66 млн долларов.

В течение 2017 года правительство заключило 13 международных договоров и других двусторонних документов по вопросам технического и финансового сотрудничества с Европейским Союзом, США, Японией, ООН и Международным банком реконструкции и развития на общую сумму более 927 млн долларов.

При этом во втором полугодии 2017 года в Украине реализовывалось 453 проекта международной технической помощи общей сметной стоимостью 5,5 млрд долларов, из которых 2,4 млрд долларов финансируются из Чернобыльского фонда Укрытия и Счета ядерной безопасности.

Крупнейшими донорами для Украины являются США (около 370 млн долларов ежегодно) и ЕС (около 310 млн евро в год). Другие доноры — Канада, Германия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Япония, Дания, организации системы ООН, Всемирный банк, ЕБРР.

В 2018 году Украина планирует привлечь около 700 млн долларов международной технической помощи. Как ожидается, крупнейшими донорами для Украины станут США (200 млн долларов), Европейский Союз (250 млн долларов), организации системы ООН (около 137 млн долларов).

Как ранее писали «ФАКТЫ», Евросоюз прекращает финансирование проектов по модернизации границы с Украиной.