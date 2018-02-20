Названы даты пробных внешних независимых оцениваний знаний

В нынешнем году принять участие в пробном внешнем независимом оценивании знаний намерены 171 тыс. человек, что значительно больше, чем годом ранее (в 2016 году на ВНО было зарегистрировано 132 тыс. желающих).

Как сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования, больше всего зарегистрированных в Киеве (22 971 человек), Львовской (21 679 человек), Днепропетровской (20 949 человек), Харьковской (18 053 ​​человека) и Одесской (16 781 человек) областях.

Указывается, что всего для прохождения пробного тестирования по украинскому языку и литературе зарегистрировалось 150 977 человек, по английскому языку — 34 430, по математике — 28 761, по истории Украины — 22 735. Общее количество тестирований, которые будут проходить зарегистрированные участники пробного ВНО, — 259 523.

«До 1 марта в личных кабинетах всех зарегистрированных участников пробного ВНО будут размещены приглашения-пропуска с адресами пунктов тестирования», — сообщили в УЦОКО.

Стали известны и даты пробных тестирований:

24 марта — по украинскому языку и литературе;

31 марта — по английскому, немецкому, испанскому, французскому языкам, биологии, географии, истории Украины, математике, физике, химии.

«Определить результаты пробного ВНО можно будет с помощью онлайнового сервиса, который будет открыт с 24 марта 2018 года. Подробно процедуру определения результатов пробного ВНО описано в информационном бюллетене „Как определить результаты пробного ВНО“, который участники получат после прохождения тестирования по конкретному предмету», — отметили в УЦОКО.

Напомним, «ФАКТАМ» директор Украинского центра оценивания качества образования в интервью «ФАКТАМ» рассказал о том, какие новшества ждут абитуриентов в 2018 году.