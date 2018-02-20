В Украине за участие в войне на Донбассе осуждены 11 граждан России

За время войны на Донбассе украинские военные спецслужбы задержали 11 граждан Российской Федерации. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Военными спецслужбами были задержаны при разных обстоятельствах 11 граждан Российской Федерации, они установлены. Среди них три кадровых военнослужащих. В отношении всех обвинительные акты направлены в суд. Это „участие в террористических организациях“ и вынесены приговоры, не отменены. То есть вся „линейка“ украинского законодательства пройдена, и это документальные данные, позволяющие нам обращаться, и эти документы уже переданы через МИД в международные судебные институты в подтверждение факта формы участия соседней страны в гибридной войне», — сказал он в эфире «112 Украина».

Напомним, ранее в МИД Украины озвучили данные о последствиях вооруженной агрессииРФ против Украины. Результатом агрессии стали более 10 200 погибших и 24 500 раненых граждан Украины, более полутора миллиона вынужденно перемещенных лиц.

В то же время, по данным Красного Креста, в результате боевых действий на востоке Украины как минимум 1500 человек пропали без вести.