В украинском Минобразования опровергают обвинения венгерских чиновников

На переговоры относительно языковой нормы закона «Об образовании» приглашались представители всех национальных меньшинств, в том числе венгров. Об этом заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, опровергнув слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто о том, что представителей венгерского нацменьшинства не приглашали на данные консультации.

«Это неправда, потому что у нас есть все подтверждения о приглашении венгерского меньшинства. Более того, я знаю, что у некоторых из тех, кто должен был ехать на эти консультации, уже были куплены билеты в Киев, но в последний момент почему-то была изменена эта позиция», — сказала министр.

Напомним, 14 февраля состоялись первые консультации Минобразования с представителями национальных меньшинств относительно языка образования. Во встрече приняли участие представители молдавской, немецкой, греческой, болгарской, гагаузской и еврейской общин.

Представители венгерских общин, которые наиболее болезненно отреагировали на языковую норму закона, отказались участвовать в консультациях. Правда, вскоре министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что представителей венгерского нацменьшинства не приглашали на переговоры, и обвинил Украину в начале «международной кампании лжи».